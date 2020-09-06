Тренер «Зенита» Семак высадил дерево в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в озеленении двора на улице Марата в Петербурге.

Общественное мероприятие состоялось 5 сентября, соответствующая запись появилась в Instagram наставника сине-бело-голубых. Семак порадовался тому, сколько неравнодушных людей решили помочь с высадкой деревьев.

Поклонники гадают, какое из деревьев посадил Семак. Вместе с другими активистами было высажено более 600 многолетних растений. Субботник организовали сотрудники питомника «Алексеевская дубрава».

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной РФ по футболу Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита».