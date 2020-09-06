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Тренер «Зенита» Семак высадил дерево в Петербурге

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Тренер «Зенита» Семак высадил дерево в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в озеленении двора на улице Марата в Петербурге. 

Общественное мероприятие состоялось 5 сентября, соответствующая запись появилась в Instagram наставника сине-бело-голубых. Семак порадовался тому, сколько неравнодушных людей решили помочь с высадкой деревьев.

Тренер «Зенита» Семак высадил дерево в Петербурге

Поклонники гадают, какое из деревьев посадил Семак. Вместе с другими активистами было высажено более 600 многолетних растений. Субботник организовали сотрудники питомника «Алексеевская дубрава». 

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной РФ по футболу Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита».

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