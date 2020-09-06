Пятеро грабителей в Петербурге расстреляли прораба из-за миллиона рублей

Санкт-Петербург, 6 сентября. Неизвестные устроили стрельбу на стройплощадке в Московском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 5 сентября. Как выяснили полицейские, пятеро мужчин напали на прораба и рабочего, а затем украли сумку, в которой лежал миллион рублей.

Сотрудники строительной компании попытались задержать грабителей, но преступники открыли огонь. Злоумышленники использовали травматический пистолет, один человек пострадал.

Грабители скрылись с места происшествия на машине Daewoo Nexia, возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось, что житель Красноярского края поссорился с супругой и решил выместить свою злость на прохожих. Он выстрелил из пневматического пистолета в двух подростков.