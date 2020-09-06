В Петербурге ищут 10-летнего школьника, который не вернулся после уроков

Санкт-Петербург, 6 сентября. Десятилетний мальчик в Петербурге 4 сентября ушел в школу на уроки и не вернулся домой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» по городу в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик ростом 148 см с темно-русыми волосами и карими глазами нормального телосложения в пятницу вышел из школы в Невском районе и не пришел домой. Он был одет в светло-голубую рубашку, темно-синюю жилетку, светло-серые джинсы и белые кроссовки с роликами на пятке. С собой у него был серый рюкзак.

В настоящее время ребенка ищут волонтеры. В случае обнаружения они просят сообщить о его местонахождении.

Одна из женщин написала, что видела похожего мальчика в троллейбусе №43. По ее словам, он узнавал у кондуктора, сможет ли доехать на этом маршруте до проспекта Ударников.