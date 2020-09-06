В Петербурге собачников предупредили о сосисках с гвоздями

Санкт-Петербург, 6 сентября. Житель Петербурга нашел набитые гвоздями сосиски на прогулке возле дома на Железноводской улице.

Инцидент произошел в Василеостровском районе, очевидец написал об этом в соцсетях. Мужчина предупредил владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев.

Петербуржец сообщил, что постарался собрать опасные сосиски. Он предположил, что в высокой траве могло что-то остаться. Вероятно, хулиган «нафаршировал» гвоздями сосиски, чтобы навредить собакам.

Ветеринары предупреждают, что инородное тело может вызвать закупорку пищеварительного канала. Длительное пребывание инородного тела в организме животного может вызвать обструкцию тонкого отдела кишечника. Это очень опасно для собаки.