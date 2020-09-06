Коронавирус за сутки подтвердился у 192 петербуржцев

Санкт-Петербург, 6 августа. Еще 192 человека за сутки заболели коронавирусом в Петербурге, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Северной столице зафиксировали более 37 тысяч случаев коронавируса. Петербург стоит на третьем месте по числу заболевших.

В лабораториях отмечают, что количество новых пациентов с вирусом не увеличивается. Каждый день фиксируют до 200 зараженных.

Петербургские власти снимают ограничения, с 12 сентября откроются фуд-корты и кинотеатры. Места общественного питания работают на вынос или открыли летние кафе.

В школах начались занятия, но образовательных учреждениям пришлось ужесточить профилактические меры, чтобы обезопасить учеников.