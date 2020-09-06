Петербургские волонтеры спасают лосенка из Псковской области

Санкт-Петербург, 6 сентября. Сотрудники центра реабилитации диких животных «Велес» в Петербурге спасают брошенного мамой лосенка, сообщили в центре.

Лосенка Гошу нашли местные жители в Псковской области. Мать-лосиха бросила детеныша и ушла в лес с другим малышом.

Лосенка выкормили, но поставить на ноги не смогли. Не помогли и псковские ветеринары — животному с каждым днем становилось все хуже.

Петербургские специалисты проехали 350 километров, чтобы забрать малыша к себе. Лосенок нуждается в постоянном наблюдении, ему пока не поставили диагноз.