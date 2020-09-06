Стало известно, когда персонал ОСК переедет из Москвы в Петербург

Санкт-Петербург, 6 сентября. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что большая часть сотрудников переедет из Москвы в Петербург к 2021 году.

Первая группа специалистов уже переехала в Северную столицу. Это сотрудники производственной системы и IT. Далее планируется переезд гражданского судостроения и отдела военного кораблестроения, передает телеканал «МИР24». На эти нужды направят 1,4 млрд рублей.

По словам Рахманова, две трети столичного офиса будут работать в Петербурге к апрелю 2021 года. Известно, что головной офис откроют на улице Антоненко, рабочие офисы появятся на улице Марата.

Корпорация была учреждена в 2007 году, 100% акций компании находится в федеральной собственности. В ОСК входят судостроительные компании Петербурга, Астрахани, Комсомольска-на-Амуре, Выборга, Москвы, Нижнего Новгорода, Северодвинска и других российских городов.