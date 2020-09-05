СК РФ возобновит расследование дела об изнасиловании 28-летней давности

Санкт-Петербург, 5 сентября. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование дела об изнасиловании, которое произошло 28 лет назад в Ленинградской области.

Жительница города Лодейное Поле во время личного приема граждан обратилась к Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности мужчину, который изнасиловал ее несовершеннолетнего сына в 1992 году. В то время преступник сумел избежать наказания, потому что следователи приостановили расследование «за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», передает «Петербургский дневник».

«Следствием установлено лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого, он с учетом правильно выстроенной тактики допроса дал признательные показания относительно событий тех лет», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Кроме того, в ходе допроса удалось выяснить, что подозреваемый мужчина может быть причастен к покушению на убийство. При этом прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, отказав следствию.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ленобласти подготовить жалобу на имя генерального прокурора РФ из-за ранее принятого решения об отказе.