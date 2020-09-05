Суд Петербурга арестовал истязавшего дочь сожительницы мужчину

Санкт-Петербург, 5 сентября. Суд Петербурга арестовал 22-летнего мужчину, которого обвиняют в избиении двухлетнего ребенка его сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По имеющимся данным, мужчина вместе со своей возлюбленной проживал в одной из квартир на Большом проспекте Васильевского острова. Дочь его 20-летней сожительницы попала в больницу, где у нее диагностировали ушиб головного мозга, синяки и ссадины.

Родители заявили о том, что ребенок упал с кровати. Однако позже оперативники выяснили, что в течение трех дней молодые люди употребляли алкоголь. Во время похода за очередной бутылкой мужчина остался наедине с ребенком. Он жестоко избил двухлетнюю малышку якобы из-за плохого поведения, передают «Невские новости».

Правоохранители настаивали на том, чтобы суд арестовал молодого человека, потому что преступление классифицируется как тяжелое. Кроме того, он не имеет регистрации и постоянного места жительства, нигде не работает.