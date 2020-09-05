Беглов напомнил о важности соблюдения в школах мер санитарной безопасности

Санкт-Петербург, 5 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания касательно начала учебного года отметил, насколько важно соблюдать меры санитарной безопасности в образовательных учреждениях.

Глава города подчеркнул, что хорошо начали учебный год все 687 школ, несмотря на то, что линейка была не для всех учащихся.

«В целом мы получили хорошие отзывы о начале учебного года. Надо продолжать так же активно работать», — сказал Беглов.

Губернатор обратил внимание на крайнюю необходимость соблюдать полный комплекс санитарных мер для пресечения распространения коронавируса. Он напомнил о проделанном большом объеме работ, связанных с разработкой введенных мер, дезинфекциями и переоборудованием школ. Недопустимо, чтобы пренебрежение или невнимание привело бы к заболеваемости, сообщает пресс-служба главы города.

Губернатор также поблагодарил преподавателей за то, что во время пандемии перешли на онлайн-занятия.