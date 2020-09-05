Экспозицию блокадного штаба обновят в петербургском музее «Смольный»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что обновленную экспозицию блокадного штаба в Государственном историко-мемориальном музее «Смольный» должны увидеть как можно больше петербуржцев и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Пилотная часть экспозиции под названием «Бункер Жданова» была открыта полтора года назад. Это событие было приурочено к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В 2020 году экспозиция была расширена и переименована в «Штаб обороны Ленинграда».

Беглов встретился с сотрудниками музея, обсудил вопросы реализации третьей очереди проекта, а также предложил организовывать больше экскурсий.

«Это уникальный проект. И дело не только в том, что впервые в музейной практике секретный объект — а до 2012 года это было действующее бомбоубежище — открыт для посещения», — подчеркнул губернатор.

В будущем для экспозиции планируется воссоздать технический этаж с сохранившейся артезианской скважиной и резервными источниками жизнеобеспечения. Также специалисты хотят отреставрировать два коридора, которые ведут в парк Смольного.