Онлайн-трансляции театров помогли петербуржцам пережить самоизоляцию

Санкт-Петербург, 5 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городские учреждения культуры помогли петербуржцам пережить сложный период самоизоляции во время пандемии. Об этом градоначальник заявил во время рабочего совещания с членами правительства.

Беглов напомнил, что городские музеи, театры и библиотеки не прекращали свою деятельность в сложное для города и страны время, организовав онлайн-трансляции на своих сайтах и социальных сетях, их смотрели во всем мире, передают «Невские новости».

«Именно учреждения культуры помогли многим жителям пережить эти месяцы», — рассказал губернатор.

В пресс-службе Смольного напомнили, что с 12 сентября в городе возобновляется работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Накануне Беглов подписал постановление о присуждении премий коллективам государственных учреждений культуры за 2019 год.