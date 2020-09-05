Женщина зарезала свою мать в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственной матери в Петербурге.

По имеющейся информации, безжизненное тело женщины было обнаружено в одной из квартир на Кондратьевском проспекте Северной столицы. Медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения в области живота.

По подозрению в убийстве была задержана дочь погибшей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители выясняют подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что жестокое убийство произошло в подмосковном Воскресенске. Там мужчина убил свою жену в детском саду. В тот момент в здании находились дети, передает телеканал «360».