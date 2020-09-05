Медики за сутки выявили 195 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Медики за прошедшие сутки выявили 195 новых случаев коронавируса в Петербурге. С начала пандемии в Северной столице выявили 37 620 случаев инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за сутки 96 петербуржцев успешно побороли коронавирус и были выписаны из больниц, 19 горожан скончались. Общее число поправившихся пациентов в городе достигло 26 290, передает «Петербургский дневник».

При этом в Ленинградской области за сутки выявлено 34 случая инфицирования. Всего же в регионе заболели 6978 человек.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявили 5205 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 24% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасного заболевания стали 110 человек, 5739 пациентов успешно побороли инфекцию и были выписаны из медицинских учреждений.