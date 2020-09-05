Август 2020 года побил рекорд по числу смертей в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. В августе текущего года в Санкт-Петербурге умерли 5 253 человека. По информации комитета по делам записи актов гражданского состояния, данный показатель является рекордным за последние десять лет.

Сообщается, что за аналогичный период прошлого года в городе ушли из жизни 4 769 человек. При этом отметка в 5 тысяч была достигнута всего дважды за последние 10 лет. Это произошло в 2011 году, когда статистика показала 5 017 умерших, а также в 2018 году, когда было зарегистрировано 5 015 смертей, сообщают «Невские новости».

Ранее специалисты предположили, что сокращение населения России в 2020 году может достигнуть 158 тысяч человек, это максимум за последние 14 лет. Как позже пояснил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Геннадий Онищенко, связано это не только и не столько с пандемией COVID-19.

Он пояснил, что в настоящее время в репродуктивный возраст вступает поколение, родившееся в период, когда в стране отмечался значительный спад рождаемости — конец 1990-х, кризисный период. В результате сегодня у нас количество женщин, которые вступили в детородный возраст, резко сократилось.