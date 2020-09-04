Частные поставщики соцуслуг в Петербурге получат ежемесячные субсидии

Санкт-Петербург, 4 сентября. Негосударственные поставщики соцуслуг в Петербурге будут получать ежемесячные субсидии. Такое решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов, он уже подписал соответствующее постановление.

Ежемесячная субсидия от правительства Петербурга частным поставщикам соцуслуг позволит улучшить качество предоставляемых гражданам услуг, а также отрегулировать бюджетные траты.

Порядок выплат будет устанавливать Комитет по социальной политике, таким образом удастся быстрее принимать решение по выдаче субсидий в зависимости от предложений поставщиков.

Новый порядок начнет действовать с третьего квартала этого года.