Названа категория предприятий в Петербурге, которые получат субсидию

Санкт-Петербург, 4 сентября. Субсидии из бюджетов РФ и Петербурга смогут получить предприятия Северной столицы.

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Действие документа распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

Деньги будут предоставляться тем субъектам бизнеса, которые занимаются переоборудованием транспорта под использование газомоторного топлива.

Беглов считает, что данная мера является отличным способом поддержки.

«Мы компенсируем недополученные доходы тем, кто делает скидку на свои работы. Снижение цен дает стимул владельцам транспортных средств переходить на экологически чистое газомоторное топливо», — сказал глава города.

Губернатор отметил, что переход на более экологичный вид топлива важен не только с точки зрения окружающей среды. В Петербурге сейчас предпринимается ряд мер по развитию рынка газомоторного топлива. В нынешнем году на это потратят 14,5 млн рублей, сообщает сайт мэрии Петербурга.

В настоящее время в автопарке госпредприятий 187 единиц транспорта ездят на природном газе.