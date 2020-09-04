Музей «Яндекса» с ретроконсолями открывается в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Музей и магазин компании «Яндекс» откроется 5 сентября на Невском проспекте в Петербурге. У посетителей будет уникальная возможность поработать за компьютером iMac первого поколения, а также поиграть на легендарной приставке Dendy. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что подобный музей-магазин будет вторым в России. Первый открылся три года назад в Москве около головного офиса компании. Музей будет находиться в Литературном доме на Невском проспекте, передает «Петербургский дневник».

«Магазин украшают элементы старой петербуржской квартиры: старинная печь, высокие белые двери и деревянные столы и тумбы с выдвижными ящиками», — говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть экспозицию старой техники — компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, детские приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Горожане смогут беспрепятственно и абсолютно бесплатно ими воспользоваться.

В этом же помещении будет расположен магазин с умными устройствами «Яндекса» и другой фирменной продукцией.