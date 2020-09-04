Беглов назвал дату открытия нового корпуса госпиталя ветеранов в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Новый корпус госпиталя для ветеранов войн в Петербурге примет первых пациентов уже в декабре текущего года. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время посещения строительной площадки на Народной улице.

По его словам, новое здание станет высокотехнологичным стационаром, в котором будет хирургическое и неврологическое отделение, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Беглов подчеркнул, что строители работают в ускоренном режиме, что позволит открыть корпус для пациентов с профильными заболеваниями уже в декабре.

В корпусе будут расположены 302 койки, однако при необходимости их количество может быть увеличено на 400. Палаты рассчитаны на трех-четырех человек, передают «Невские новости».

Напомним, что строительство нового корпуса началось 9 июля текущего года. К сентябрю специалисты завершили монтаж монолитных плит на всех этажах. В настоящее время рабочие прокладывают инженерные коммуникации внутри здания, также ведутся фасадные работы.