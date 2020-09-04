Появилось видео с загорающим посреди проезжей части мужчиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Мужчина решил позагорать прямо посреди проезжей части на Невском проспекте в Петербурге. Своеобразное прощание местного жителя с последними теплыми днями в Северной столице снял на видео корреспондент Федерального агентства новостей.

На видеокадрах видно, что среди плотного потока машин лежит мужчина. По словам очевидцев, ему точно не плохо, он сложил руки за головой и находится в сознании, наслаждаясь теплой погодой.

ФАН публикует видео необычного происшествия в центре Петербурга.