Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку композитора Андрея Петрова

Санкт-Петербург, 4 сентября. Дворцовый мост в Петербурге в ночь с пятницы на субботу разведут под музыку почетного гражданина города Андрея Петрова. Мероприятие пройдет в раках новой акции проекта «Поющие мосты».

Отметим, что с 2016 года проект «Поющие мосты» знакомит жителей и гостей города с произведениями композиторов, чья жизнь и творчество связаны с Северной столицей. Андрей Петров — из их числа. 2 сентября исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Певица Анна Малышева вспомнила, что музыка Петрова была единственной отрадой во время утренней зарядки в пионерлагере, когда так хочется подольше поспать. А Ирина Мазуркевич рассказала, что именно под музыку Андрея Петрова в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» состоялся ее дебют как поющей актрисы, передает «Петербургский дневник».

В свою очередь советский и российский актер Олег Басилашвили заявил, что произведения композитора наполняли фильмы глубоким смыслом. Писатель и политолог Юрий Светлов рассказал, что Петров всегда вызывал у людей улыбку и умел располагать к себе.

«Куда бы он ни приходил, было ощущение, что он свой, тот, с кем можно говорить о самом сокровенном», — говорит писатель.

Он убежден, что творчество Андрея Петрова не потеряло и никогда не потеряет актуальность.