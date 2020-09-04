Медики за сутки выявили 193 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Медики за прошедшие сутки выявили 193 случая коронавируса в Петербурге. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 37 425. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице 26 194 человека успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления. Жертвами инфекции за все время стали 2503 пациента.

При этом новые случаи коронавируса были выявлены и в Ленинградской области — 32 за сутки. Всего в регионе насчитывается 6944 человека с подтвержденной инфекцией. За все время поправились пять тысяч человек.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 5110 новых случаев опасного заболевания в 84 регионах страны. Отмечается, что 24,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвой коронавирусной инфекции за сутки стал 121 человек, 5812 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.