Первый виртуальный концертный зал планируют открыть зимой в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Первый виртуальный концертный зал, в котором будут транслироваться выступления ведущих исполнителей России и зарубежья, планируют открыть зимой в Петербурге. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

По словам Сухенко виртуальный зал появится на базе «Петербург-концерта». В настоящее время объявлен конкурс на закупку специального оборудования, которое должны поставить до 1 ноября.

«Надеюсь, зимой виртуальный концертный зал примет первых зрителей», — заявил председатель комитета по культуре.

Он подчеркнул, что открытие подобной площадки сделает доступнее произведения культуры для разных социальных и возрастных групп населения. Виртуальный концертный зал откроют в здании Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова.

Ранее стало известно, что в Северной столице с 12 сентября возобновляют работу учреждения культуры, в числе которых театры и кинотеатры. Соответствующие изменения в постановление правительства о борьбе с коронавирусом внес губернатор Александр Беглов.