Эксперты выяснили, на что петербуржцы тратили деньги после карантина

Санкт-Петербург, 4 сентября. Петербуржцы стали тратить больше денег на покупку гаджетов после того, как в городе были сняты ограничения по коронавирусу. Аналитики IT-компании «Эвотор» определили, на что еще жители Северной столицы тратили свои сбережения после пандемии.

Так, в августе горожане тратили большую часть своих денег на приобретение различных гаджетов. По словам аналитиков, выручка магазинов мелкой электроники выросла на 31% по сравнению с августом минувшего года, а магазины бытовой техники заработали почти на 64% больше.

Петербуржцы также тратили много денег на табачные изделия, цветы и товары для животных. Отдельно эксперты указывают на выручку автосервисов, которая подросла на 4%. Магазины автотоваров увеличили прибыль на 23%, передает «Петербургский дневник».

Специалисты также рассказали, что на некоторых товарах и услугах горожане стали сильно экономить. Петербуржцы стали реже тратить деньги на туризм, музеи и общепит. Они также менее охотно обновляют гардероб — выручка вещевых магазинов упала на 22%.