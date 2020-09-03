Ургант рассказал, как пробовался на роль Довлатова

Санкт-Петербург, 3 сентября. Популярный российский телеведущий Иван Ургант признался, что хотел сыграть писателя Сергея Довлатова в одноименном фильме Алексея Германа-младшего.

По словам шоумена, он прочитал сценарий и приехал на пробы. У Урганта не нашлось «противоядия» от желания сыграть в фильме про известного российского литератора.

«Когда мне предложили, не нашел в себе силы отказаться. Головой понимал, что не нужно этого делать», — пошутил Ургант, его слова передает издание «Петербургский дневник».

В итоге на роль Довлатова был утвержден сербский актер Милан Марич. Он отлично подходил по внешности, даже по манере держаться очень напоминал писателя.

Ургант заявил, что даже думал снять документальный фильм про Довлатова. Но решил, что снимать и про литератора, и по его книгам, очень сложно. Немногим режиссерам это удалось.

Шоумен уверен, что произведения Довлатова будут актуальны в России и через 30 лет.

Ранее сообщалось, что с 5 по 6 сентября в Петербурге состоится фестиваль «День Д», посвященный творчеству писателя. На его площадке соберутся литераторы, публицисты и поклонники Довлатова.