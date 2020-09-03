Фестиваль памяти Сергея Довлатова пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. Фестиваль «День Д» соберет в Петербурге известных писателей, публицистов и поклонников творчества Сергея Довлатова.

Мероприятия памяти Довлатова пройдут 5 и 6 сентября, основной темой станет «бронзовый век» русской культуры. По словам организатора фестиваля Анастасии Принцевой, литераторы обсудят книги 1960-1970 годов.

«Круглые столы будет вести Лев Лурье», — пояснила Принцева, ее слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

На фестивале выступят Валерий Дымшиц, Никита Елисеев, Ольга Хрусталева. Гости мероприятия смогут послушать лекцию поэта Дмитрия Быкова о творчестве Высоцкого и Бродского.

«Его лекция просто встала в тему фестиваля, и Быков невольно стал участником, хотя Довлатова не любит», – добавила Принцева.

Сергей Довлатов родился в Уфе, долгие годы жил и работал в Петербурге, а затем эмигрировал в США. В 1980-х годах Довлатов добился большого успеха, большинство его книг вышли в Европе и США.

Читатели восхищались его рассказами и очерками. В Америке Довлатова также знали, как автора The New Yorker и Partisan Review.