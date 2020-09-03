Первая «умная» остановка появилась в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. Первую «умную» остановку установили на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в городском комитете по транспорту.

Петербургские власти планируют установить около четырех тысяч «умных» остановок. Как рассказали в комитете, остановочные комплексы оснащены медиапанелью с цифровой картой.

С ее помощью пассажиры смогут следить за движением транспорта в реальном времени. На панели выводится расписание автобусов и прогноз погоды. «Умная» остановка поможет подзарядить смартфон через USB-порт.

В комитете добавили, что современный комплекс связан с диспетчерской и мобильным приложением о городском транспорте. С ее помощью можно пополнить проездные карты, пишут «Невские новости».