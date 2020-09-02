Стало известно, когда откроют обновленный фонтан на Лермонтовском проспекте

Санкт-Петербург, 2 сентября. Рабочие проводят реконструкцию фонтана на Лермонтовском проспекте, сообщили в ГУП «Водоканал Петербурга».

На первом этапе специалисты с помощью пневмоотбойника снимают старую плитку. Они очищают фонтан до основания, планируется заменить железобетонные конструкции, провести водопровод и сделать новую облицовку.

В последний раз фонтан на Лермонтовском проспекте работал в 1999 году. К нему подвозили воду в бочках, откуда она подавалась путем погружного насоса.

После реконструкции из фонтана будут бить 45 струй. А вечером заработает разноцветная подсветка. Ожидается, что фонтан будет готов к концу октября, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в конце июля губернатор Петербурга Александр Беглов открыл отремонтированный фонтан в сквере Николая Ивасюка.