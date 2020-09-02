Санкт-Петербург, 2 сентября. Международный арктический форум пройдет в Петербурге в 2021 году, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

Правительство РФ опубликовало постановление о том, что форум будет проводиться на петербургской площадке. В город на Неве приедут представители бизнеса, судостроения, туризма и эксперты по языкам малых народов Севера.

«При этом хочу напомнить, что России в 2021 году будет передано председательство в Арктическом совете, так что это будет вдвойне важное мероприятие», — подчеркнул Батанов, его слова передает «Петербургский дневник».

Вице-губернатор отметил, что возглавляет комитет по делам Арктики. По его словам, Петербург и Север связаны друг с другом. Представители малых народов учатся в Северной столице. Предприятия, которые выпускают продукцию для арктического региона, тоже находятся в Петербурге.

Батанов добавил, что точек соприкосновения становится больше. Каждый год появляются новые общие проекты.