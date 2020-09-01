Назван самый популярный у петербуржцев пригородный маршрут

Санкт-Петербург, 1 сентября. Поезд до Выборга оказался самым популярным маршрутом среди жителей Северной столицы. Об этом рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В сообщении отмечается, что 2 сентября исполняется ровно пять лет с того момента, как по путям Северо-Западного федерального округа начали курсировать скоростные поезда «Ласточка». В честь праздника всем пассажирам, которые купят билеты на Финляндском вокзале, вручат сладкие сувениры, передают «Невские новости».

Подчеркивается, что с момента запуска маршрута «Петербург — Выборг» по нему проехали свыше 13 миллионов человек. При этом около трети пассажиров выбрали для поездки «Ласточку».

С начала 2020 года на электричках проехали почти шесть миллионов граждан. С начала эксплуатации «Ласточки» — более 36 миллионов человек.