Дожди более 40 дней шли минувшим летом в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Минувшее лето в Петербурге отметилось аномальными погодными условиями. Вопреки прогнозам о сильной жаре, сезон выдался довольно типичным для Северной столицы — с периодами дождей и тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Отмечается, что лето 2020 года оказалось на 20-й строчке рейтинга самых теплых сезонов в истории. Синоптики фиксировали отклонения от климатической нормы лишь в июле, когда средняя температура воздуха в городе превышала норму на 3,5 градуса.

При этом на протяжении 10 дней столбики термометров фиксировали в Петербурге температуру выше плюс 27 градусов. Было зарегистрировано и два погодных рекорда — самыми жаркими в истории погодных наблюдений стали 17 и 18 июня.

Подчеркивается, что июль стал самым дождливым. В общей же сложности на протяжении трех месяцев в Северной столице дожди шли 41 день. Наиболее комфортным с точки зрения погодных условий оказался август.

Ранее профессор Росгидромета Валерий Малинин рассказал, что тепло вернется в Петербург уже на этой неделе. Повышение температуры воздуха приведет к началу своеобразного «бабьего лета» в Северной столице.