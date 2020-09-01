Метеоролог раскрыл срок наступления «бабьего лета» в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Тепло вернется уже на этой неделе в Петербург. Повышение температуры воздуха приведет к началу своеобразного «бабьего лета» в Северной столице. Об этом рассказал профессор Росгидромета Валерий Малинин.

Профессор напомнил, что «бабье лето» является народной приметой и никак не связно с официальной метеорологией.

«Это состояние, когда вначале идет холодная погода, дожди, ветрено, сыро, а потом в течение нескольких дней, вплоть до недели, становится тепло. А после вновь приходит холод», — пояснил Малинин.

Он подчеркнул, что под понятие «бабье лето» попадают погодные явления, при которых происходит резкий всплеск тепла в период холодной осенней погоды. По его словам, тепло вернется в Петербург уже на этой неделе. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 22 градусов, передает «Петербургский дневник».

«Сегодня в городе еще холодно. Завтра станет потеплее — плюс 17, а потом несколько дней температура воздуха будет больше 20–22 градусов», — сообщил синоптик.

Малинин заявил, что такая погода продержится в городе в течение четырех дней. При этом полноценного «бабьего лета» в начале сентября не бывает.