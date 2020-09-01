Губернаторы Ленобласти и Петербурга подарили книги первоклассникам в Мурино

Санкт-Петербург, 1 сентября. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко подарили книги первоклассникам во время посещения новой общеобразовательной школы №4 в Мурино.

Александр Беглов поздравил с началом нового учебного года всех школьников, их родителей и педагогов, после чего осмотрел актовый и спортивный залы.

Губернатор отметил, что новое образовательное учреждение отвечает всем современным требованиям. Беглов выразил сожаление, что в его школьные годы не было таких хорошо оснащенных учреждений, передают «Невские новости».

Ранее градоначальник говорил, что 1 сентября к занятиям в Северной столице приступят более 530 тысяч учеников из 687 школ. Он также заявил, что особенным День знаний будет для первоклассников. В этом году за школьные парты впервые сели 62 тысячи новых учеников.