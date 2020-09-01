Беглов оценил открывшуюся в День знаний новую школу в Мурино

Санкт-Петербург, 1 сентября. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко посетили новую общеобразовательную школу №4 в Мурино.

Губернаторы осмотрели новое образовательное учреждение, заявив, что школа получилась хорошей и качественной. Беглов выразил сожаление, что в его школьные годы не было таких хорошо оснащенных и современных учреждений. Также губернатор поздравил всех учащихся Ленинградской области с Днем знаний, передают «Невские новости».

Александр Дрозденко отметил, что школа была построена в рамках совместного проекта Ленобласти и Северной столицы. По его словам, сегодня подобные образовательные учреждения строятся на границе регионов.

Ранее сообщалось, что Беглов и Дрозденко провели «Урок Победы» для учеников 10 класса школы №4. Во время урока глава Ленобласти рассказал об одном из эпизодов истории прорыва блокады Ленинграда, а Беглов поделился со школьниками историей возникновения их родного города.