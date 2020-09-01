Губернаторы Петербурга и Ленобласти провели «Урок Победы» для школьников

Санкт-Петербург, 1 сентября. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко провели «Урок Победы» для учеников 10 класса школы №4 в Мурино. Об этом с места события передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новое образовательное учреждение впервые распахнуло свои двери для учеников в День знаний. Во время урока Александр Дрозденко рассказал об одном из эпизодов истории прорыва блокады Ленинграда, а Александр Беглов поделился со школьниками историей возникновения их родного города.

Губернаторы осмотрели школу и пришли к выводу, что Петербург и Ленобласть стремительно развиваются, помогая и поддерживая друг друга. Стоит отметить, что перед приездом в Мурино Беглов посетил торжественную линейку по случаю Дня занятий в школе №573 в Приморском районе.