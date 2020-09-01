Знаменитые петербуржцы поделились воспоминаниями о школе

Санкт-Петербург, 1 сентября. Новый учебный год стартовал в России. В 2020 году образовательный процесс будет организован с соблюдением всех санитарных норм и повышенной безопасностью, однако все остальное останется прежним. В День знаний знаменитые уроженцы Северной столицы решили поделиться своими воспоминаниями о школьных годах.

Музыкант Билли Новик за годы учебы поменял три школы, но теплых воспоминаний об ученических годах у него не осталось. Дневник музыканта постоянно был исписан учительскими замечаниями.

«Мне очень не повезло со школой, учеником я был вялым, в школу мне ходить не нравилось. Полный набор — насилие, террор, дедовщина, которые исходили от сверстников, ничего хорошего», — говорит Новик.

В свою очередь лидер рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша признался, что школьный дневник ему сохранить не удалось. Также памятный документ не хранят и экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, а также бывшая солистка «Ленинграда» Юлия Коган, передает «Петербургский дневник».

Известный интеллектуал Александр Друзь заявил, что День знаний никогда не входил в список его любимых праздников. А вот лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский рассказал, что в школьные годы был гиперактивным ребенком, а также частенько подделывал родительскую подпись в дневнике.

«К счастью, родители не очень интересовались дневником, и я научился расписываться за маму и папу», — говорит музыкант.

Шклярский подчеркнул, что с удовольствием вспоминает школьные годы, которые были наполнены радостью и весельем. Однако признается, что нередко его шалости приводили в ярость учителей.