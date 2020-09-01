Коронавирус за сутки выявили у 185 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 1 сентября. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 185 жителей Петербурга. С начала пандемии опасное заболевание выявили у 36 852 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили, что за прошедшие сутки в Северной столице 86 человек успешно побороли коронавирус и были выписаны из больниц. Общее число переболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге достигло 25 875. Жертвами опасного заболевания с начала пандемии стали более 2,4 тысячи человек.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. При этом 25,6% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 123 человека, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 6312 человек.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, доктор биологических наук Константин Северинов заявил, что в РФ складываются все предпосылки для дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, передает deita.ru.