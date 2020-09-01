Губернатор Петербурга поздравил первоклассников школы №573 с Днем знаний

Санкт-Петербург, 1 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новую школу №573 на Комендантском проспекте Северной столицы, чтобы поздравить первоклассников с началом учебного года.

Стоит отметить, что в этом году торжественная линейка по случаю Дня знаний проходит в школах Петербурга только для первоклассников.

«Поздравляю вас всех с Днем знаний! Было непросто, чтобы эта новая школа приняла 210 первоклассников. Здесь есть бассейны и спортзалы. Я желаю вам радости от учебы», — заявил градоначальник.

Правительство города в честь праздника подарило школе сертификат на комплекс 3D-оборудования, передают «Невские новости».

Школа №573 рассчитана на 1100 учеников, в этом году за парты сядут 862 человека, в том числе 210 первоклассников. Новое учебное заведение оборудовано двумя бассейнами, спортзалами. На территории школы есть свой стадион, а также площадки для игр и отдыха.

Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года школьников Приморского края поздравил член председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Виктор Тарабарин. Он напомнил, что школьные годы — это не только прекрасная, но и важная пора в жизни каждого человека, передает deita.ru.