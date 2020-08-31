Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги минувшей недели. На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник рассказал о самых важных событиях, которые повлияют на жизнь горожан.

Беглов рассказал о неоднозначной ситуации, связанной с возобновлением работы фуд-кортов, кинотеатров и театров. Владельцы указанных заведений на минувшей неделе пожаловалась, что несут убытки, а простой неблагоприятно отражается на зарплате сотрудников. Губернатор подчеркнул, что ситуация действительно сложная, но решение об открытии принимает Роспотребнадзор. Он напомнил, что уже обратился к главному санитарному врачу с просьбой определить условия для открытия этих учреждений.

Также он напомнил, что в Петербурге начинается вакцинация от гриппа и пневмонии. По словам Беглова, особое внимание будет уделено людям из групп риска. Градоначальник отметил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно в две смены, передают «Невские новости».

Он напомнил, что на прошлой неделе завершилось тестирование портала «Здоровье петербуржца», с помощью которого можно записаться к врачу, посмотреть список предстоящих посещений и результаты анализов. К концу года разработчики пополнят приложение новыми функциями.

Кроме того, на прошлой неделе в городе возобновили проведение официальных спортивных соревнований. Уже в сентябре состоятся матчи Российской премьер-лиги по футболу, игры чемпионата России по хоккею с шайбой, всероссийские соревнования по баскетболу и бадминтону.