Беглов поздравил петербургских школьников и учителей с Днем знаний

Санкт-Петербург, 31 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с приближающимся Днем знаний школьников и педагогов города. По его словам, 1 сентября к занятиям приступят более 530 тысяч учеников из 687 школ Северной столицы.

«Дорогие ребята, уважаемые педагоги! Поздравляю вас с Днем знаний! Завтра после долгого перерыва в школах вновь прозвенит звонок. Уверен, что все школьники будут ему рады», — заявил градоначальник.

Губернатор также заявил, что особенным этот день будет для первоклассников. В этом году за школьные парты впервые сядут 62 тысячи новых учеников, которым только предстоит открыть для себя удивительный школьный мир, передает «Петербургский дневник».

«Желаю вам, дорогие первоклассники, ярких открытий и отличных оценок. Помните, вы — петербуржцы. И значит — должны быть лучшими!» — сказал Беглов.

Беглов подчеркнул, что все учебные заведения Петербурга были тщательно подготовлены к началу учебного года, в том числе были приняты все необходимые меры санитарной безопасности.