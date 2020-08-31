Вице-губернаторы Петербурга и Ленобласти проведут уроки мужества 1 сентября

Санкт-Петербург, 31 августа. Вице-губернаторы Петербурга и Ленинградской области в День знаний проведут уроки мужества в школах. Об этом договорились губернаторы Северной столицы и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко во время обсуждения предстоящего праздника. Они также обсудили проект строительства нового железнодорожного моста через Неву в районе деревни Павлово.

Так, строительство нового железнодорожного моста позволит ускорить движение грузовых составов к морским портам северной части Финского залива и государственной границе. Возведение железнодорожного обхода для грузового транспорта позволит также организовать движение пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам, передают «Невские новости».

Отмечается, что ПАО «Ленгипротранс» выполнило предпроектные работы по определению трассы Северо-Восточного железнодорожного обхода по маршруту «Павлово-на-Неве — Сосново». Протяженность новой двухпутной железнодорожной линии будет составлять 85 километров.