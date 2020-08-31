Коронавирус за сутки выявили у 188 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 188 жителей Петербурга. С начала пандемии опасное заболевание было выявлено у 36 667 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за сутки в Северной столице выздоровели еще 96 человек. Общее число поправившихся горожан достигло 25 798.

При этом Петербург по-прежнему остается на втором месте по числу заболевших за сутки. Его опережает только Москва, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявили 4993 новых случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что 27,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 83 человека, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 2405 человек.