Смольный анонсировал открытие кинотеатров и фудкортов в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Фудкорты и кинотеатры могут открыть к 12 сентября в Петербурге. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

По словам Елина, власти проанализируют ситуацию с коронавирусом после начала учебного года. Если обстановка не будет «крайне неблагоприятной», то ограничения, введенные из-за пандемии опасного заболевания, будут сняты, передает «Петербургский дневник».

В Роспотребнадзоре позицию городского правительства уже поддержали. Елин напомнил, что заведения общепита на транспортных объектах города уже работают.

Ранее Смольный продлил до 20 сентября запрет на работу фудкортов и кинотеатров. Владельцы последних возмутились решением городских властей. 28 августа губернатор Петербурга Александр Беглов обратился в Роспотребнадзор с просьбой открыть кинотеатры и фудкорты. Также он попросил возобновить работу театров и концертных площадок.