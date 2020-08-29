Санкт-Петербург, 29 августа. Каждый десятый житель Петербурга является студентом, заявил глава совета по координации приема в вузы города Анатолий Оводенко.

В этом году доля иногородних студентов в вузах Петербурга составила 73%. В некоторых учебных заведениях увеличился конкурс. В медицинских вузах на одно место претендовали до сотни абитуриентов.

«Такая популярность города у иногородних студентов говорит о престижности петербургского высшего образования», — прокомментировал Оводенко.

В связи с эпидемиологической обстановкой работа с абитуриентами шла в онлайн-формате. Однако это никак не сказалось на качестве отбора.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что учебный год для школьников и студентов начнется традиционно с 1 сентября. Он призвал подходить к учебному процессу гибко, поскольку здоровье детей и молодежи стоит на первом месте.