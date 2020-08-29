Почти 190 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 августа. Петербургские врачи выявили 189 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Петербурге выявлено более 36 тысяч случаев заражения COVID-19. Активных случаев — более 8,2 тысячи.

Правительство Петербурга призвало горожан использовать маски и перчатки. В городе уже начали кампанию против гриппа, прививку можно сделать в специально оборудованной медицинской лаборатории.

В школах города усилены профилактические меры. В этом году образовательных учреждениях изменился распорядок работы.

По утрам школьникам будут измерять температуру и записывать в журнал показания термометров. Это поможет контролировать состояние здоровья учащихся.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга выделили дополнительное финансирование на выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса.