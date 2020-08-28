Петербургское кафе получит штраф за непристойную рекламу сосисок

Санкт-Петербург, 28 августа. Петербургское кафе «Щелкунчик» оштрафовали за двусмысленную рекламу с сосисками. Доцент кафедры журналистики СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин объяснил, что подобная реклама делается специально — она скандальная и привлекает новых клиентов, а ради увеличения клиентуры компании готовы пойти на многое, и даже штраф УФАС их не остановит.

По мнению Гришанина, штраф, который должен будет выплатить «Щелкунчик» скорее всего окупится за счет обсуждений в СМИ.

«Чаще всего такие провокации делаются специально. Это часто используемый прием. <...> (Например)в ситуации с теми же алкогольными напитками, когда вывешивают рекламу, и выгода от обсуждений запрета на нее больше, чем выписанный штраф», — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».

Он напомнил, что время пандемии появлялись фармацевты, которые вывешивали рекламу препаратов, которые якобы уберегут людей от COVID-19.

«Потом они платили штраф в 100 тысяч, но при этом имели очень большую прибыль с продажи этих препаратов», — отметил Гришанин.

Эксперт полагает, что в случае с «Щелкунчиком» штраф составит примерно полугодовой рекламный бюджет. Отдельно он обратил внимание на сексуальный подтекст в рекламе. По его словам, в рекламе это тоже довольное частое явление частое, но тут очень важно держать грань, чтобы не скатится в пошлость.

Специалист объяснил, что на людей оказывает воздействие три «С» — это секс, смех и страх.