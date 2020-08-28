Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Петербургское кафе получит штраф за непристойную рекламу сосисок

55
0 Оставить комментарий

Петербургское кафе получит штраф за непристойную рекламу сосисокСанкт-Петербург, 28 августа. Петербургское кафе «Щелкунчик» оштрафовали за двусмысленную рекламу с сосисками. Доцент кафедры журналистики СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин объяснил, что подобная реклама делается специально — она скандальная и привлекает новых клиентов, а ради увеличения клиентуры компании готовы пойти на многое, и даже штраф УФАС их не остановит. 

По мнению Гришанина, штраф, который должен будет выплатить «Щелкунчик» скорее всего окупится за счет обсуждений в СМИ.

«Чаще всего такие провокации делаются специально. Это часто используемый прием. <...> (Например)в ситуации с теми же алкогольными напитками, когда вывешивают рекламу, и выгода от обсуждений запрета на нее больше, чем выписанный штраф», — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».

Он напомнил, что время пандемии появлялись фармацевты, которые вывешивали рекламу препаратов, которые якобы уберегут людей от COVID-19.

«Потом они платили штраф в 100 тысяч, но при этом имели очень большую прибыль с продажи этих препаратов», — отметил Гришанин.

Эксперт полагает, что в случае с «Щелкунчиком» штраф составит примерно полугодовой рекламный бюджет. Отдельно он обратил внимание на сексуальный подтекст в рекламе. По его словам, в рекламе это тоже довольное частое явление частое, но тут очень важно держать грань, чтобы не скатится в пошлость. 

Специалист объяснил, что на людей оказывает воздействие три «С» —  это секс, смех и страх.

«И, если реклама с сексуальным подтекстом начинает вызывать еще и смех, то это попадание уже в два фактора, и такая реклама станет ярким запоминающимся образом», — заключил он. 

Новости партнеров