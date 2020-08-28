Коронавирус за сутки выявили у 187 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 августа. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 187 жителей Петербурга. Общее число случаев коронавирусной инфекции в Северной столице достигло 30 104. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

В сообщении отмечается, что побороли опасное заболевание еще 86 петербуржцев, с начала пандемии 25 530 человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Новые случаи инфицирования также выявлены в Ленинградской области — 31 за сутки.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявлено 4829 новых случаев опасной инфекции в 84 регионах страны. При этом 22,8% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса за сутки стали 110 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц 5905 пациентов.