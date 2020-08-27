В Петербурге шестиполосная дорога свяжет ЗСД с Широтной магистралью

Санкт-Петербург, 27 августа. Новая шестиполосная дорога свяжет Западный скоростной диаметр и Широтную магистраль в Петербурге. Соответствующий проект был одобрен Главгосэкспертизой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что магистраль будет иметь шесть полос, протяженность которых составит 27,4 километра. Ее проложат в обход центральных районов Северной столицы, после чего она свяжет северную и юго-восточную часть города. Реализация масштабного проекта позволит перераспределить нагрузку на радиальных направлениях, передают «Невские новости».

Уточняется, что также на территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов будет проложен участок протяженностью 2,6 километра, где организуют съезды развязок, а также установят пункты оплаты проезда. Для пешеходов будет оборудован надземный переход.