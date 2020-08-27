Медики за сутки выявили 184 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Медики за прошедшие сутки выявили 184 случая коронавируса в Петербурге. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 35 917. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасным заболеванием.

В сообщении оперштаба говорится, что за сутки в Северной столице скончались 17 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что с начала пандемии число летальных случаев достигло 2392. Успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц после полного выздоровления 25 444 пациента.

Новые случаи коронавируса также были выявлены в Ленинградской области — 45 за сутки.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что 23,6% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвой инфекции за сутки стал 121 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 6411 пациентов.