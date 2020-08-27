Памятник Цою в Петербурге подсветят до конца 2020 года

Санкт-Петербург, 27 августа. Памятник музыканту Виктору Цою в сквере Кировского района Петербурга получит новое освещение до конца 2020 года. Об этом рассказал генеральный директор ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев.

По его словам, на территории сквера будут проведены масштабные работы, в результате которых количество фонарей там увеличится с 17 до 36, а протяженность электрических сетей вырастет до 4,6 километра.

Мителев уточнил, что предприятие приняло решение за собственный счет установить подсветку памятника Цою, передает «Петербургский дневник».

«Мы решили добавить освещения в парке, подсветив не только гитару, как было в проекте, но и саму скульптуру Виктора Цоя», – рассказал он.

Он подчеркнул, что сквер в Кировском районе пользуется популярностью у горожан, которые с удовольствием проводят там свободное время. По его словам, освещение появилось там в 1985 году. На сегодняшний день большинство оборудования нуждается в модернизации или замене.